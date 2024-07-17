Более 24 кг наркотиков перевозил в машине житель Тараза

Жителя Тараза, перевозившего в машине более 24 кг наркотиков, задержали полицейские в Жамбылской области, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения ОПМ “Карасора-2024”, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в предпесковой зоне Меркенского района, была остановлена автомашина марки KIA.

Автомобиль, под управлением 28-летнего водителя, следовал из предпесковой зоны в сторону Тараза. В салоне транспортного средства находились трое пассажиров – 24, 26, и 28-летние жители областного центра.

При осмотре автомашины в багажном отсеке были обнаружены четыре полипропиленовых мешка, внутри которых изъято наркотическое средство – марихуана невысушенная общим весом 24 кг 160 г.