Более 23,5 тысячи нарушений выявили в рамках акции "Таза Қазақстан" в Туркестанской области

На территории Туркестанской области проходит масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан", направленная на озеленение и благоустройство населённых пунктов, а также пресечение правонарушений. Сотрудниками подразделений полиции региона проводится работа по выявлению фактов выброса мусора в неустановленных местах, предотвращению слива жидких отходов вне полигонов, а также предупреждению нарушений правил благоустройства, передаёт BaigeNews.kz.

За время акции составлены административные протоколы в отношении 14 315 лиц за загрязнение мест общего пользования. За нарушение правил благоустройства и повреждение зелёных насаждений предупреждения вынесены 5 337 лицам, а в отношении 230 лиц наложены штрафы.

По факту повреждения дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений к ответственности привлечены 3 777 нарушителей.