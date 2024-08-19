Более 230 тонн наркотиков ликвидировали за 10 лет в Казахстане

Министерством внутренних дел в летне-осенний период ежегодно проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Қарасора”, которое направлено на противодействие незаконному обороту наркотических средств, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В силу благоприятных климатических условий южные регионы страны являются естественными очагами произрастания дикорастущей конопли. С 2014 года в Кызылординской области активно культивируется индийская и голландская конопля с высоким содержанием наркотического средства “тетрагидроканнабинола”.



На протяжении последних 10 лет в рамках операции “Қарасора” МВД организовываются воздушно-поисковые мероприятия с применением вертолетной техники.

Анализ изъятий наркотиков каннабисной группы по республике за указанный период показывает определенные положительные результаты в пресечении преступной деятельности наркозаготовителей – за 10 лет ликвидировано более 230 тонн наркотиков каннабисной группы.

Как показывает динамика, пик роста приходилось на 2015-2017 годы, когда изъятие доходило до 30 тонн, а уже с 2019 года пошло на спад.

"В рамках операции успешно пресечена культивация значительных ареалов произрастания наркосодержащих растений. – Злоумышленники стали искать новые труднодоступные посевные площади с жарким и сухим климатом, которые, по их мнению, остаются вне поля зрения полиции и не охватываются воздушной разведкой – это территория Туркестанской, Алматинской областей и областей Жетісу, Ұлытау, а также западный регион страны. Это предопределяет необходимость принятия дополнительных мер в особенности в тех регионах, где наркодельцы приспосабливаются к новым условиям культивирования наркосодержащих растений", – отметили в департаменте по противодействию наркопреступности МВД.

Стоит отметить, что с начала операции ликвидировано 16 тонн наркотиков каннабисной группы, из них 12 тонн конопли, 4,2 тонны марихуаны, 450 кг гашиша. Выявлено и уничтожено порядка 4 тысяч квадратных метров наркопосевов.



