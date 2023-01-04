Более 230 машин вызволили дорожники из снежного плена

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За прошедшие сутки дорожники освободили из снежного плена 233 единиц транспорта, в которых находилось 480 человек. Сотрудники "КазАвтоЖола" доставили пользователей республиканских трасс в обогревательные пункты и оказали помощь в отбуксировке машин до ближайших кемпингов, передаёт BaigeNews.

Помощь оказана на автодорогах республиканского значения Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Алматинской и Туркестанской областей. Дорожными службами было задействовано порядка 400 единиц спецтехники.

"Дорожники продолжают патрулировать автодороги республиканского значения по всей стране. В случае возникновения нештатных ситуаций на республиканской трассе необходимо обратиться к операторам контакт-центра 1403, которые помогут в любое время суток", - сообщили в "КазАвтоЖоле".

Непогода сохраняется в 8 регионах страны, закрыты 50 участков республиканских трасс: