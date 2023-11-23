Более 22,5 млрд тенге сэкономило Казахстану Агентство по финансовому мониторингу

Агентство по финансовому мониторингу провело мониторинг строительства крупных объектов и сохранило в государственной казне более 22,5 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу, сотрудники ведомства заметили, что разработчики проекта по модернизации противоаварийной автоматики в энергоузле Астаны завысили цены на электрические шкафы на 1,9 миллиарда тенге. При содействии РГП "Госэкспертиза" проект, конечно же, был удешевлён.

Также сотрудники финмониторинга скорректирована стоимость строительства магистрального обводного канализационного коллектора в Астане на 5,3 миллиарда тенге, заметив завышенные цены на трубы.

Специалисты сэкономили государственной казне 2,3 миллиарда тенге, когда обнаружили факт завышения стоимости электрических подстанций в четыре раза при обустройстве инженерно-коммуникационной инфраструктуры посёлка Солнечный в Петропавловске.

Кроме того, ещё 13 миллиардов бюджетных средств останется в казне. Областные акиматы проводят работу по снижению государственных расходов ещё по 24 объектам.