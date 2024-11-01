Более 220 тыс человек охватила республиканская экопрограмма "Таза Қазақстан" в области Жетысу

Центре обслуживания молодёжи Талдыкоргана в рамках программы "Таза Қазақстан" состоялась встреча на тему "ЭКОtime". Организаторы разъяснили участникам то, как правильно сортировать мусор, эффективно проводить благотворительные акции и другие подобного рода мероприятия, передаёт BaigeNews.kz.

Местный волонтёр Газиз Аманжолул с 2021 года вносит неоценимый вклад в экологию родного города, организовав раздельную сортировку бытового мусора во дворе своего дома: полиэтилена, бумаги, металла, бытовых отходов и пластиковых изделий, призывая всех граждан взять пример с данного начинания.

Экоактивист ежемесячно сдаёт собранные отходы на мусороперерабатывающие предприятия, а вырученные средства передаёт в благотворительные фонды, одним из которых является фонд "Харекет". Таким образом общественник решает сразу два важных вопроса.

В августе в поддержку республиканской акции Аманжолулы по собственной инициативе и при спонсорской поддержке раздал малообеспеченным семьям в Талдыкоргане 100 контейнеров для сортировки мусора и разъяснил способы правильного разделения отходов.

Специалистами Центра обслуживания молодёжи региона была организована акция "Чистая среда". Цель мероприятия - поддержание чистоты в самом здании, обеспечение безопасности и комфорта на рабочих местах. В акции приняли участие специалисты, технические работники Центра.

С момента старта акции "Таза Қазақстан" в области Жетысу задействовано 1 990 единиц техники, вывезено 10 714 тонн мусора, очищено 2 445 километров арычной сети. На территории региона высажено более 38 тысяч саженцев деревьев хвойных и лиственных пород.

Республиканская экологическая программа "Таза Қазақстан" нашла широкую поддержку среди населения в регионе. В общенациональном мероприятии приняли участие более 226 тысяч человек.