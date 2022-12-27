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  • Более 22 тысяч россиян официально работают в Казахстане - Дуйсенова
nur.kz Сегодня, 12:44
218
Сегодня, 12:44
218
Фото: nur.kz

Более 22 тысяч россиян официально работают в Казахстане - Дуйсенова

В Казахстане на сегодняшний день официально трудоустроены более 22 тысяч граждан Российской Федерации, передает BaigeNews.kz. Об этом в кулуарах правительства сообщила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова.

"Я все время исхожу из того, что иностранные граждане у нас все на счету, которые получили разрешение. И которые работают сейчас в кахахстанских или иностранных компаниях. В этом году 14 тысячам иностранным специалистам дали разрешение для работы в Казахстане. Они работают и отчисляют обязательный пенсионный взнос. В отношении российских граждан предоставлялась инфа - чуть больше 22 тысяч, которые отчисляют обязательный пенсионный взнос", - рассказала министр. 

Ранее Дуйсенова сообщала о рекордном количестве россиян, прибывших в Казахстан после объявления мобилизации в России - более 400 тысяч. Из них 320 тысяч уже выехали из нашей страны, около 100 тысяч россиян остались.

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#миграция #трудоустройство #россияне
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:44
218
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