Более 22 тысяч россиян официально работают в Казахстане - Дуйсенова

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В Казахстане на сегодняшний день официально трудоустроены более 22 тысяч граждан Российской Федерации, передает BaigeNews.kz. Об этом в кулуарах правительства сообщила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова.

"Я все время исхожу из того, что иностранные граждане у нас все на счету, которые получили разрешение. И которые работают сейчас в кахахстанских или иностранных компаниях. В этом году 14 тысячам иностранным специалистам дали разрешение для работы в Казахстане. Они работают и отчисляют обязательный пенсионный взнос. В отношении российских граждан предоставлялась инфа - чуть больше 22 тысяч, которые отчисляют обязательный пенсионный взнос", - рассказала министр.

Ранее Дуйсенова сообщала о рекордном количестве россиян, прибывших в Казахстан после объявления мобилизации в России - более 400 тысяч. Из них 320 тысяч уже выехали из нашей страны, около 100 тысяч россиян остались.