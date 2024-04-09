Более 22 тысяч квартир построят в Казахстане в рамках новой жилищной программы

В Казахстане планируется запуск новой программы жилья с финансированием в 300 млрд тенге. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"В этом году государство планирует направить более 300 млрд тенге на строительство и приобретение арендного жилья. Эти средства позволят построить и приобрести порядка 22 тысяч квартир", - говорится в сообщении.

Канат Шарлапаев рассказал о новой программе ипотечного кредитования по механизму "9-20-25", запущенной с 1 марта т.г.

Также, в целях стимулирования жилищного строительства в сельских населенных пунктах с текущего года внедрен механизм субсидирования затрат работодателей при строительстве жилья для своих работников.

"Через "Отбасы Банк" будет запущена новая программа с общим объемом финансирования 300 млрд тенге. Программа даст возможность выдать 12 тыс займов, делая ипотечное кредитование более доступным для наших граждан. В рамках этой программы будут предусмотрены льготные условия с процентной ставкой 7% для социально уязвимых слоев населения, а для всех остальных категорий граждан – ставка составит 9%", – сказал министр.

В целом, по данным ведомства, в прошлом году было построено 157 тысяч жилищ, это 17,5 млн кв. м, а в текущем году план предусматривает строительство 18 млн кв. м или 172 тысяч квартир. Увеличение строительства зафиксировано в 18-и регионах, за исключением города Алматы – 95% и Мангистауской области – 78,2%.