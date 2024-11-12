Более 22 тысяч кубометров снега вывезли из Астаны за ночь

Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном сменном режиме. За прошедшую ночь их силами из города вывезли больше 22 тысяч кубометров снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"В дневную смену 12 ноября в снегоуборочных работах по столице задействованы более 2,5 тыс. дорожных рабочих и свыше 1,4 тыс. единиц спецтехники. За прошедшую ночь с 12 на 13 ноября коммунальные службы вывезли из столицы более 22 тыс. кубометров снега, что составляет объем 1,7 тыс. большегрузов. Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны почти 8 тысячами рейсов вывезли свыше 90 тысяч кубометров снега", - прроинформировали в акимате.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.