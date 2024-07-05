Более 22 тысяч гектаров земель вернули государству в Актюбинской области
Сегодня, 03:31
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Сегодня, 03:31Сегодня, 03:31
115Фото: pxhere.com
Комитет по управлению земельными ресурсами Минсельхоза ведёт работу по возврату в госфонд неиспользуемых территорий. В Актюбинской области выявили такой участок, передаёт BaigeNews.kz.
"По результатам проверки у крестьянского хозяйства "Рахимжан", расположенного в Жанаконысском сельском округе Шалкарского района, по базе идентификации сельскохозяйственных животных выявлено отсутствие поголовья для выпаса на земельном участке площадью 22 300 гектаров. В результате совместной разъяснительной работы акимата и Комитета по управлению земельными ресурсами участок возвращён в земельный фонд района", - сообщили в Минсельхозе.
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