Более 22 тысяч гектаров земель вернули государству в Актюбинской области

Комитет по управлению земельными ресурсами Минсельхоза ведёт работу по возврату в госфонд неиспользуемых территорий. В Актюбинской области выявили такой участок, передаёт BaigeNews.kz.

"По результатам проверки у крестьянского хозяйства "Рахимжан", расположенного в Жанаконысском сельском округе Шалкарского района, по базе идентификации сельскохозяйственных животных выявлено отсутствие поголовья для выпаса на земельном участке площадью 22 300 гектаров. В результате совместной разъяснительной работы акимата и Комитета по управлению земельными ресурсами участок возвращён в земельный фонд района", - сообщили в Минсельхозе.