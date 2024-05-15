Более 22 млн тенге присвоили бухгалтера школ в Актюбинской области

Прокуратурой города Актобе в ходе проверки в школах выявлены факты хищения бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

"В течение 2023 года с целью хищения бухгалтерами денежные средства незаконно переведены на собственные счета. Общая сумма ущерба государству составила более 22 млн. тенге. Также установлены факты оплаты бюджетных средств подрядчикам, не выполнившие в полном объеме работу", - говорится в сообщении.

По всем фактам нарушения начаты досудебные расследования по ч.3 ст.189 УК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), необходимые экспертизы назначены.