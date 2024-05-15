Более 22 млн тенге присвоили бухгалтера школ в Актюбинской области
Сегодня, 16:09
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Сегодня, 16:09Сегодня, 16:09
47Фото: baigenews.kz
Прокуратурой города Актобе в ходе проверки в школах выявлены факты хищения бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.
"В течение 2023 года с целью хищения бухгалтерами денежные средства незаконно переведены на собственные счета. Общая сумма ущерба государству составила более 22 млн. тенге.
Также установлены факты оплаты бюджетных средств подрядчикам, не выполнившие в полном объеме работу", - говорится в сообщении.
По всем фактам нарушения начаты досудебные расследования по ч.3 ст.189 УК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), необходимые экспертизы назначены.
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