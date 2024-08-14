Более 2000 самовольно занятых участков выявили в Шымкенте

В Шымкенте прокуратура выявила больше двух тысяч самовольно занятых участков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Особое внимание привлекли территории, на которых жители уже начали возводить дома или открывать бизнес без получения разрешений. Согласно данным управления контроля и качества городской среды, на сегодняшний день по 13 объектам вынесены судебные решения о принудительном сносе. Эти строения, включая торговые точки, автомойку и гостиницы, возвели без согласования и с нарушением строительных норм. Часть объектов снесут полностью, а в некоторых случаях предполагается частичный снос.

Как отметил руководитель управления Мерлан Керимжанов, судебные тяжбы по принудительному сносу порой могут затягиваться. Например, в случае с кофейней по улице Момышулы понадобилось больше трёх лет, чтобы добиться сноса незаконной постройки.