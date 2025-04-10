В Астане состоялся III пленум Центрального совета РОО "Организация ветеранов". В мероприятии приняли участие председатель совета Бактыкожа Измухамбетов, министр культуры и информации Аида Балаева, депутаты и общественные деятели, передаёт BaigeNews.kz.

Участники обсудили реализацию инициатив Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученных на IV заседании Национального курултая, а также подготовку к 80-летию Победы.

Аида Балаева сообщила, что по поручению Главы государства запущен специальный проект по развитию идеологической работы. Также ведётся работа над реформой системы ведомственных наград и подготовлены законопроекты по ономастике и прозрачности благотворительности.

Презентована система "е-Кино" для мониторинга госфинансирования в кино и веб-портал виртуальных музеев "E-Museum".

В рамках юбилея Победы в регионах пройдёт около 2 000 мероприятий.

Запланирован торжественный концерт, посвященный Дню Победы и Дню защитников Отечества. На площади у монумента "Қазақ елі" пройдет военный парад, который будет транслироваться в прямом эфире на всех основных телеканалах страны в режиме реального времени.

Расширен функционал портала "Батырларға тағзым". С 27 марта на телеканале "Qazaqstan" реализуется проект "Ержүрек есімдер", в рамках которого в эфире канала покажут 80 видеороликов о героях Великой Отечественной войны. Киностудия "Казахфильм" сформировала список из 19 национальных фильмов, которые будут показываться в региональных кинотеатрах.