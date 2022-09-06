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скриншот видео Сегодня, 10:48
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Фото: скриншот видео

Более 2000 человек и 200 единиц техники продолжают тушить пожар в Костанайской области

Глава МЧС Юрий Ильин рассказал о тушении лесного пожара в Костанайской области, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Обстановка сейчас, по сравнению с третьим и четвёртым днями, когда был самый сложный период, нормализовалась. Сегодня в ночное время была напряженная обстановка в населенном пункте Баганалы. Там проводили эвакуацию (населения), потому что вышел верховой пожар с учетом штормового ветра. Направленные силы и средства МЧС защитили Баганалы. На сейчас угрозы поселку нет", - сказал глава МЧС.

С учётом обстановки было принято решение привлечь четыре вертолета со сливным оборудованием, чтобы не допустить распространения огня.

"Площадь пожара минимально составляет несколько десятков гектаров. Думаю, за сегодняшний день мы с учетом активной работы должны локализовать этот очаг.

Кроме этого, в районе Аманкарагай дополнительно проливаем, так как тление ещё происходит, и с учётом ветра возгорание ещё возможно. Там работают наземные службы пожаротушения. А в лесной части – подразделения лесхоза. Отдельные очаги тления ещё имеются, но при такой интенсивной работе, я думаю, за сегодня-завтра пожар будет локализован," - сказал Юрий Ильин..

После  здесь останутся только подразделения лесного хозяйства, которые будут проводить окарауливание и дальнейшую работу по подсчёту ущерба.

"Предварительно сгорело 43 тысячи га, но это не только лесной фонд, но и пахотные, пастбищные земли. Нужно будет сделать отдельный подсчёт.

Сейчас в тушении пожара задействовано более 2000 человек, более 200 единиц техники, в том числе и тяжелая инженерная техника Минобороны", - рассказал Юрий Ильин.

Видео: МЧС
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#пожар в Костанай #мчс
Сегодня, 10:48
132
Журналист

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