Более 200 жителей Кульсары получили компенсацию на восстановление жилья

В городе Кульсары продолжаются работы по оценке и выплате компенсации за жилье. На сегодняшний день комиссией подготовлены результаты оценки порядка 1500 домов, сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Сегодня по городу в усиленном режиме работают двадцать мобильных групп, специалисты продолжают подомовой обход и разъяснение итогов оценки ущерба и технической экспертизы пострадавшего имущества. Работа мобильных групп будет вестись ежедневно без выходных до полного завершения всех работ.

На сегодня 209 жителям Кульсары уже перечислены средства на восстановление жилья, из них 47 семей получили выплату на строительство или приобретение жилья и 162 человека на ремонтно-восстановительные работы.

Как рассказала жительница города Кульсары Гульбаршын Конырбаева, ее дом был признан аварийным и теперь подлежит сносу. Женщина подписала соглашение на выплату денежной компенсации, и теперь намерена приобрести новое жилье в Кульсары.

"Наш дом признали аварийным, сказали собирать документы на получение денежной компенсации. 19 мая мы сдали все документы, открыли счет в банке. Уже 21 мая перечислили денежные средства. Выражаю большую благодарность местным исполнительным органам за справедливую оценку нашего жилья", - рассказала Гульбаршын Конырбаева.

По словам еще одного местного жителя Мейрама Тилекбаева, сумма, указанная в оценочном листе, его устроила, и теперь он собирает документы на получение денежной компенсации.

"Мой дом был признан аварийным и также идет под снос. Недавно мне принесли оценочный лист. Сумма ущерба меня вполне устраивает, благодарю за поддержку акимат", - рассказал Мейрам Тилекбаев.

По словам Галины Каражановой, 20 мая она собрала все документы для оформления соглашения с акиматом на получение денежной компенсации. 21 мая средства за ущерб имущества уже поступили ей на счет.

Работы по оценке пострадавшего имуществе жителей города Кульсары планируется завершить до конца текущей недели.