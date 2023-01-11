Более 200 участков земли изымут для приведения в соответствие взлётно-посадочных полос

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В Алматы и Алматинсокой области планируют изъять 230 участков земли, чтобы привести в соответствие геометрические размеры влётной полосы аэропорта Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КГА.

В Комитете уточнили, что для устранения препятствий и переноса периметрового ограждения будет изъято 190 земельных участков в Алматинской области и 40 земельных участков в городе Алматы. Соответствующие письма уже отправлены в адрес руководителей регионов министром индустрии и инфраструктурного развития.

Сообщается, что в Казахстане действуют 25 аэродромов, имеющих сертификат годности аэродрома.

"Следует отметить, что наличие объектов на приаэродромной территории, появившихся вследствие незаконной выдачи земельных участков местными исполнительными органами не является предметом сертификационного обследования и препятствием для выдачи сертификата годности. Вместе с тем, наличие проблем, связанных с незаконным выделением местными исполнительными органами земель рядом с аэропортами, продолжают создавать угрозу безопасности полётов и подвергают риску жизнь и здоровье людей", - говорится в сообщении.

В комитете напомнили, что в феврале 2020 года генеральная прокуратура проверила соблюдение законности при предоставлении земель вблизи объектов транспортной инфраструктуры за 2017-2019 годы и истекший период 2020 года местными исполнительными органами и выявила нарушения.

"В границах санитарно-защитной зоны аэропортов местными исполнительными органами предоставлено порядка 1,2 тысячи участков (для строительства жилых, коммерческих и других объектов), на которых возведено свыше 900 строений, а в пределах приаэродромной территории без согласования комиссий аэропортов возведено свыше 100 тысяч различных объектов (жилых, коммерческих, промышленных и т.д.)", - сообщили в КГА.

Чаще всего разрешения на незаконную застройку, согласно данным комитета, выдавали акиматы Алматы, Шымкента, Атырау и Актобе.

"МИИР неоднократно на протяжении последних лет в адрес местных исполнительных органов направлялись уведомления по необходимости соблюдения требований законодательства при выдаче земельных участков на приаэродромной территории и необходимости принятия соответствующих мер по ранее возведённым незаконным строениям. Кроме того, со стороны Авиационной администрацией Казахстана и эксплуатантов аэропортов также были направлены соответствующие письма местным исполнительным органам с указанием таких объектов", - уточнили в комитете.

За неисполнение инспекторских предписаний, связанных с объектами на приаэродромной территории аэропортов были оштрафованы заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства акимата города Шымкент и заместитель акима Талгарского района.

"В соответствии с поручением правительства РК согласно приказа министра индустрии и инфраструктурного развития РК действует рабочая группа по комплексному решению проблем приаэродромных земель, куда входят вице-министр, председатели комитетов, директора департаментов заинтересованных государственных органов и заместители акимов всех областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента. В рамках рабочей группы разработан алгоритм по взаимодействию уполномоченных органов с местными исполнительными органами, подготовлен дополнительный пакет предложений по внесению изменений и дополнений в действующие законодательные и иные правовые акты, которые предстоит обсудить с членами рабочей группы", - отметили в комитете.

Вместе с тем, 29 декабря 2022 года глава государства подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта и недропользования".

"Законом в целях установления чётких требований по использованию приаэродромных территорий предусматривается ряд поправок, в частности, по единообразию применяемой терминологии, порядку предоставления прав на земельные участки, расположенные на приаэродромной территории, наделению компетенцией Авиационной администрации Казахстана по выдаче разрешения на деятельность, представляющей угрозу безопасности полетов. Кроме того, в Земельный кодекс РК и закон РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" внесены требования о необходимости предоставления земельных участков, расположенных на приаэродромной территории, а также приобретения прав на земельные участки с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", - добавили в КГА.