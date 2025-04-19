Более 200 тысяч казахстанцев ежегодно сдают кровь, спасая жизни и обеспечивая работу медиков по всей стране. Эти данные озвучили на XIII Республиканской научно-практической конференции по трансфузионной терапии, которая прошла в Астане и собрала свыше 800 участников из Казахстана и других стран — от Германии до Китая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Главный фокус встречи — как сделать службу крови ещё надёжнее, технологичнее и доступнее. Обсуждали множество тем: от автоматизации переработки крови до новых методов диагностики и лечения редких заболеваний. Отдельное внимание уделили культуре донорства и тому, как привлечь к нему больше людей.

"Служба крови является основой стабильности и устойчивости системы здравоохранения, гарантией оперативного и качественного оказания медицинской помощи. Сегодня трансфузиология важна не только в хирургии, но и играет важную роль в спасении жизней при лечении онкологических заболеваний, травм, а также в реанимации и интенсивной терапии", – подчеркнул первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.

По данным Минздрава, ежегодно в стране проходит более 250 тысяч донаций, а переливания получают свыше 80 тысяч пациентов. Всего в Казахстане работает более 460 медорганизаций, оказывающих трансфузионную помощь, и общее число переливаний превышает 400 тысяч в год.

Конференция стала международной площадкой: своими наработками делились представители ВОЗ, Евразийской медицинской ассоциации и ведущие учёные в сфере трансфузиологии. Эксперты представили практические решения, которые могут вывести систему на новый уровень.

Ранее на Всемирной выставке EXPO-2025 был представлен уникальный медицинский аппарат для сохранения и транспортировки донорских органов, способный поддерживать их жизнеспособность более 24 часов.