Более 200 тонн сена сгорело в ВКО
Сегодня, 03:13
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Сегодня, 03:13Сегодня, 03:13
36Фото: скриншот видео
В ВКО сгорело более 200 тонн заготовленного сена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожар произошёл в селе Мукашы Зайсанского района. Загорелось 700 тюков сена общим весом более 210 тонн.
"Благодаря оперативной и слаженной работе спасателей пожар удалось локализовать, не допустив его дальнейшего распространения на более значительные территории", – сообщили в МЧС.
Отмечается, что удалось предотвратить возможные последствия для соседних строений и хозяйств. Жертв и пострадавших нет. Устанавливаются причины возгорания.
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