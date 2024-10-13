Более 200 тонн сена сгорело в ВКО

В ВКО сгорело более 200 тонн заготовленного сена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошёл в селе Мукашы Зайсанского района. Загорелось 700 тюков сена общим весом более 210 тонн.

"Благодаря оперативной и слаженной работе спасателей пожар удалось локализовать, не допустив его дальнейшего распространения на более значительные территории", – сообщили в МЧС.

Отмечается, что удалось предотвратить возможные последствия для соседних строений и хозяйств. Жертв и пострадавших нет. Устанавливаются причины возгорания.