  • 13 Октября, 03:23
  • BAIGENEWS

Более 200 тонн сена сгорело в ВКО

Сегодня, 03:13
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 03:13
Сегодня, 03:13
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Фото: скриншот видео

В ВКО сгорело более 200 тонн заготовленного сена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошёл в селе Мукашы Зайсанского района. Загорелось 700 тюков сена общим весом более 210 тонн.

"Благодаря оперативной и слаженной работе спасателей пожар удалось локализовать, не допустив его дальнейшего распространения на более значительные территории", – сообщили в МЧС.

Отмечается, что удалось предотвратить возможные последствия для соседних строений и хозяйств. Жертв и пострадавших нет. Устанавливаются причины возгорания.

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