Более 200 тон продукции привезли на ярмарку "Наурыз базары" в Астану

В столице открылась праздничная ярмарка "Наурыз базары", которая будет работать в течение трёх дней для гостей и жителей на площадке выставочного центра ЭКСПО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В этом году для участия в ней в Астану приехали более 50 ремесленников из регионов республики и 8 стран ближнего и дальнего зарубежья, где также отмечают праздник Наурыз.

Ювелиры, гончарных дел мастера, специалисты по керамике, камню и чеканке, эксперты по ковроткачеству, изготовители народных музыкальных инструментов привезли в Астану изделия ручной работы. Ремесленники приехали сюда из Турции, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Татарстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана. Участники ярмарки "Наурыз базары" представляют богатый выбор новых коллекций одежды в этностиле, ювелирных изделий, предметов из керамики, металла, войлока и шелка, сувениров.

Кроме изделий ручной работы на ярмарке также можно приобрести продукты питания напрямую от сельхозтоваропроизводителей. Для посетителей доступна свежая продукция по принципу "от поля до прилавка". Фермеры из регионов страны на продовольственную ярмарку привезли более 200 тонн продукции, в том числе мясные и молочные изделия, овощи и фрукты, мед и т.д.

Напомним, что также в программе "Наурыз базары" запланирован фестиваль восточной кухни. Гости смогут отведать Наурыз көже, горячий плов, баурсаки и другие национальные праздничные блюда от лучших заведений столицы.

Кроме того, предусмотрено проведение праздничных концертов, массовых соревнований по национальным видам спорта, open space зоны для творчества, где будут представлены рисование, гончарное искусство, игра на казахских национальных инструментах, лепка. Для юных гостей также будут организованы национальные игры такие как – аркан тарту, асык ату, тогыз кумалак и многое другое.

Ярмарка работает 21 марта с 13:00 до 18:00, 22 и 23 марта с 09:00 до 18:00.