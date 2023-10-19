Более 200 пастбищных земель вернули государству в СКО

Прокуроры Северо-Казахстанской области обнаружили факты незаконного предоставления пастбищ вблизи населённых пунктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт надзорного органа.

В частности, проверка установила, что должностные лица местных акиматов незаконно предоставили 348 пастбищных угодий вблизи сёл на общей площади 54 тысяч гектаров, нарушив тем самым требования Земельного кодекса РК.

"По мерам надзорного органа акиматом области и департаментом по управлению земельными ресурсами области путём подачи исков в суд обеспечили возврат 247 земельных участков площадью 38 тысяч гектаров. По оставшимся участкам работа продолжается", — отмечается в сообщении на сайте прокуратуры СКО.

Чтобы устранить дефицит пастбищ, по рекомендациям прокуратуры акиматы увеличили площадь земель населённых пунктов на 114 тысяч гектаров. Также с сельхозтоваропроизводителями заключены меморандумы, направленные на устранение потребности в пастбищах.

"В итоге в регионе для сельского населения снижен дефицит в пастбищных угодьях с 538 тысяч до 386 тысяч гектаров", — отметили в ведомстве.

Ранее в Жамбылской области восстановлены права 24 пайщиков, чьи земли несколько лет были во владении местной компании. В итоге сельчанам вернули 2 тысяч гектаров земли.

А жители Карагандинской области пожаловались на нехватку земель для выпаса скота. Дефицит пастбищных земель в регионе составил более 1 миллиона гектаров. Так, жители посёлка Молодёжный отмечают, что вплоть до границы их населённого пункта все земли вспаханы крестьянскими хозяйствами.