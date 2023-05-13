Более 200 пассажиров не смогли вылететь из Дубая в Алматы

Фото: y-flights.com

Самолёт авиакомпании Air Astana смог вовремя вылететь из Дубая в Алматы по техническим причинам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

Рейс был запланирован на 13:55 12 мая. 220 пассажирам предоставили питание и разместили в гостинице.

"13 мая в 12:48 по местному времени инженеры авиакомпании прибыли в Дубай для устранения технических причин. Вылет рейса запланирован на 21:45 часов местного времени. В случае невозможности вылета в запланированное время, авиакомпанией будет рассмотрена возможность доставки другими рейсами", — сообщили в КГА.

В ведомстве отметили, что основным приоритетом в работе Комитета гражданской авиации МИИР РК и авиакомпаний является безопасность полётов.

"В соответствии с действующим законодательством, авиакомпания в случае обнаружения угроз безопасности, должна принять меры по их устранению, что может привести к задержке или отмене рейсов. При этом, законодательством предусматриваются услуги, которые должны предоставляться при задержке рейса по вине авиакомпании. Так, в зависимости от длительности задержки, предоставляются прохладительные напитки, горячее питание, проживание в гостинице, а также транспорт до гостиницы и обратно", — напомнили в КГА.

В случае ненадлежащего оказания вышеуказанных услуг, авиакомпании привлекаются к административной ответственности в виде штрафа.