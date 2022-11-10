Более 200 открепительных удостоверений для голосования выдали в Астане

Фото: BaigeNews.kz/Артем Чурсинов

Участковые избирательные комиссии Астаны выдали 240 открепительных удостоверений на право голосования. Об этом сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Астаны Бахыт Бектемисова, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, в Астане на президентских выборах будут работать 406 участков. Предполагается, что в столице проголосуют 768 тысяч граждан.

"Сейчас участки оформляются. За день-два до выборов будут полностью готовы. Потому что многие участки находятся в учебных заведениях, сейчас там идут занятия, мы под их график подстраиваемся, поэтому тут будет зависеть по мере освобождения площади. Но есть участки, которые уже оформлены. Комиссии уже давно работают, отрабатывают со списками, открепительные талоны выдают", - сказала Бахыт Бектемисова.

Фото Артема Чурсинова

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Фото Артема Чурсинова

На избирательном участке №58, который находится во Дворце школьников, выдали четыре открепительных талона. Председатель комиссии Кымбат Иргебаева объяснила, для чего нужны открепительные удостоверения.

"Наша основная работа - доносить информацию до избирателей, отвечать на их вопросы, объяснять. Также мы принимаем заявления от тех, кто будет голосовать на дому по причине болезней. Есть избиратели, у которых нет возможности подъехать в тот день. Кто-то в командировку собирается, кто-то на отдых. Эти люди приходят к нам и берут открепительные талоны, чтобы была возможность проголосовать там, где они находятся", - рассказала она.

Фото Артема Чурсинова

Фото Артема Чурсинова

Фото Артема Чурсинова

Сегодня члены комиссии начали разносить приглашения на выборы жителям домов, закреплённых за избирательным участком.

На участке уже установили кабинки для голосования, расставили урны и буквенные указатели. В кабинете участковой комиссии вывешены информационные материалы о кандидатах в Президенты.

Фото Артема Чурсинова

Фото Артема Чурсинова

Фото Артема Чурсинова

Фото Артема Чурсинова

В день выборов здесь ждут больше 2,5 тысячи человек, проживающих на улицах Шарль де Голль, Амман, Гейдар Алиев, Алькисса, Баглан, Талды орамы, Саркырама орамы, Токырауын орамы, Тесиктас.