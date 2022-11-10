Лента новостей
- Касым-Жомарт Токаев поддержал боксёра Айдоса Ербосынулы, госпитализированного после нокаута 13:08 1
- Более 200 открепительных удостоверений для голосования выдали в Астане 12:53 81
- Рынок жилья в Казахстане: в Алматы спрос растёт, в Астане резко снижается 12:37 119
- "Арселор Миттал Темиртау" обяжут выделять на модернизацию 150 миллиардов тенге ежегодно 12:19 123
- Казахстанцы вдвое чаще стали получать госуслуги через SMS 12:00 164
- Ашимбаев возмутился тем, что супермаркеты "предпочитают" импортную продукцию казахстанской 11:37 147
- На 20 процентов подорожали за год билеты на поезд в Казахстане 11:26 250
- В Жетысу резиденция акима области стала реабилитационным центром для детей 11:07 164
- В Казахстане снизился индекс охвата населения высшим образованием 11:00 163
- Из Туркестана в Кувейт начнёт летать лоукостер Jazeera Airways 10:42 226
- На ТЭЦ Риддера произошла очередная авария 10:29 253
- 2,2 триллиона тенге планируют выделить из Нацфонда в 2023 году 09:56 264
- Скандал в казино: министр обороны рассказал о расследовании в отношении военнослужащих 09:49 597
- Правительство утвердило размер дивидендов для "Хабара" за 2019 год 09:40 346
- Кубок Билли Джин Кинг: сборная Казахстана завершила выступление на первенстве мира 09:19 303
- 58 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане 08:49 281
- Прогноз на нокаут в бою Алимханулы — Бентли сделали в России 08:18 529
- Камни против гололёда. После жалоб водителей в Караганде оштрафовали подрядчика 07:37 432
- Какие медобъекты построят в Астане 06:51 338
- В коридоре работают педагоги школы Актау из-за нехватки кабинетов 05:39 497
- Карагандинский беркутчи стал чемпионом мира 04:09 873
- Неизвестные срубили десятки деревьев вдоль трассы Усть-Каменогорск — Риддер 03:17 535
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 02:41 387
- Въезд туристов в ОАЭ вернулся к доковидным правилам 01:02 552
- Марк Цукерберг сократит свыше 11 тысяч сотрудников Meta 00:14 402
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 1731
- Борьба с коррупцией, повышение зарплат и ремонт дорог - главное из выступлений кандидатов перед избирателями 09.11.2022 358
- Новая улица появится в Астане 09.11.2022 479
- Открытие эпитафии Кутлуг-Кагана - важное событие в мировой науке 09.11.2022 491
- Назым Кызайбай выиграла бронзу чемпионата Азии по боксу 09.11.2022 517
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 463
- Снегопады ожидаются в Казахстане 10 ноября 09.11.2022 501
- Более 300 ДТП произошли в Казахстане с начала ноября 09.11.2022 418
- "Зарплаты от 400 тысяч тенге и карьерный рост": дорожники рассказали правду о своей профессии 09.11.2022 768
- Члены ЦИК проверили готовность к выборам в Шымкенте, Жетысуской и Туркестанской областях 09.11.2022 362
- Какие документы не должны заполнять учителя, сообщили в Минпросвещения 09.11.2022 642
- Опасная вакансия: как не попасть на удочку наркокураторов, рассказал полицейский 09.11.2022 617
- Короля Карла III забросали яйцами в Великобритании 09.11.2022 827
- Казахстанцы смогут отменить законы и акты, нарушающие их конституционные права и свободы 09.11.2022 875
- Собственная Stem-лаборатория и телестудия появились в сельской школе в Павлодарской области 09.11.2022 403
- Как "зелёные" технологии могут изменить экономику Казахстана рассказали во Всемирном банке 09.11.2022 575
- Димаш Кудайберген вошел в список 500 самых влиятельных мусульман мира 09.11.2022 798
- Сельская молодёжь больше городской готова к участию в выборах - исследование 09.11.2022 510
- Задержание бывшего вице-министра Тимура Токтабаева прокомментировали в МИИР 09.11.2022 730
- Более 1,5 миллиона вкладчиков подали заявление на получение 10% компенсации по депозитам 09.11.2022 479
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 417
- Паспорт стал доступен в eGov Mobile 09.11.2022 453
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 12464
- Две нарколаборатории ликвидировали в Костанае 09.11.2022 427
- Как задать вопрос кандидату в президенты 09.11.2022 388
- "Я хочу, чтобы насилие стало меткой позора для семейных дебоширов" - Салтанат Турсынбекова 09.11.2022 424
- Когда Закон "О Елбасы" утратит силу в Казахстане 09.11.2022 626
- ДТП с автобусами в Алматы: один из водителей потерял память 09.11.2022 1099
- Более 400 учёных из Казахстана бесплатно стажируются в ведущих вузах мира 09.11.2022 723
- Групповую драку с участием полицейских прокомментировали в ДП Алматы 09.11.2022 876
- Девять преступлений экстремистской направленности выявили в Туркестанской области 09.11.2022 452
- "Turkish Airlines" планирует запустить рейсы между Астаной и Анкарой 09.11.2022 561
- Директор "Астана-Зеленстрой" признался в получении взятки 09.11.2022 1102
- "Тормозная система работала исправно" - ДТП с автобусами прокомментировали в "Алматыэлектротранс" 09.11.2022 944
- Салтанат Турсынбекова: ситуация с представленностью женщин во власти ужасающая 09.11.2022 555
- Пропавшие вещдоки на 45 миллионов тенге: в Шымкенте нашли килограмм золотых изделий 09.11.2022 1267
- Минздрав РК: Родители должны получать данные о вакцинах, которыми прививают их детей 09.11.2022 335
- Жигули Дайрабаев обвинил Мухтара Тайжана в беспринципности 09.11.2022 1493
- Более двух миллионов доз российской вакцины против гриппа закупил Казахстана 09.11.2022 414
- Более миллиона случаев ОРВИ зарегистрировали с 1 октября в Казахстане 09.11.2022 420
- Многие казахстанцы идут на самоподжог - депутат обратился к Верховному суду 09.11.2022 467
- Жительница Алтая почти год незаконно получала пенсию в двух странах 09.11.2022 810
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 759
- В домах Риддера потеплело. Теплоснабжение в городе восстановят в течение двух дней 09.11.2022 433
- Топ-менеджмент "Арселора" должен оставаться под подпиской о невыезде — мажилисмен 09.11.2022 476
- Карим Масимов не может претендовать на суд присяжных — Верховный суд 09.11.2022 1197
- Присяжным хотят разрешить рассматривать дела по тяжким преступлениям 09.11.2022 524
- Ставшего знаменитым лже-сотрудника Антикора приговорили к тюремному сроку 09.11.2022 924
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 549
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 588
- Антикор арестовал элитное имущество бывшего вице-министра МИИР Тимура Токтабаева 09.11.2022 5377
- Председатель мажилиса Ерлан Кошанов представил нового депутата 09.11.2022 425
- Спецоперация КНБ и прокуратуры: задержаны 32 участника региональной ОПГ, работавших на "воров в законе" 09.11.2022 10234
- ЕЭК: страны ЕАЭС увеличили производство сельхозпродукции на 5,4 процента 09.11.2022 431
- Фуат Сатыбаев стал депутатом Мажилиса 09.11.2022 452
Более 200 открепительных удостоверений для голосования выдали в Астане
Участковые избирательные комиссии Астаны выдали 240 открепительных удостоверений на право голосования. Об этом сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Астаны Бахыт Бектемисова, передаёт BaigeNews.kz.
По её словам, в Астане на президентских выборах будут работать 406 участков. Предполагается, что в столице проголосуют 768 тысяч граждан.
"Сейчас участки оформляются. За день-два до выборов будут полностью готовы. Потому что многие участки находятся в учебных заведениях, сейчас там идут занятия, мы под их график подстраиваемся, поэтому тут будет зависеть по мере освобождения площади. Но есть участки, которые уже оформлены. Комиссии уже давно работают, отрабатывают со списками, открепительные талоны выдают", - сказала Бахыт Бектемисова.
Фото Артема Чурсинова
\
Фото Артема Чурсинова
На избирательном участке №58, который находится во Дворце школьников, выдали четыре открепительных талона. Председатель комиссии Кымбат Иргебаева объяснила, для чего нужны открепительные удостоверения.
"Наша основная работа - доносить информацию до избирателей, отвечать на их вопросы, объяснять. Также мы принимаем заявления от тех, кто будет голосовать на дому по причине болезней. Есть избиратели, у которых нет возможности подъехать в тот день. Кто-то в командировку собирается, кто-то на отдых. Эти люди приходят к нам и берут открепительные талоны, чтобы была возможность проголосовать там, где они находятся", - рассказала она.
Фото Артема Чурсинова
Фото Артема Чурсинова
Фото Артема Чурсинова
Сегодня члены комиссии начали разносить приглашения на выборы жителям домов, закреплённых за избирательным участком.
На участке уже установили кабинки для голосования, расставили урны и буквенные указатели. В кабинете участковой комиссии вывешены информационные материалы о кандидатах в Президенты.
Фото Артема Чурсинова
Фото Артема Чурсинова
Фото Артема Чурсинова
Фото Артема Чурсинова
В день выборов здесь ждут больше 2,5 тысячи человек, проживающих на улицах Шарль де Голль, Амман, Гейдар Алиев, Алькисса, Баглан, Талды орамы, Саркырама орамы, Токырауын орамы, Тесиктас.
-
Trend news
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 02:41 387
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 1731
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 12464
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 759
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 549
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 9904
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 1597
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 17475
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 2995
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 1856
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3339
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 7357
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 5580
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 1573
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9278
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1228
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1336
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2017
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 33836
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2085
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3300
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 1893
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 2913
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3171
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 42659
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 1656
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 57553
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 13922
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 16913
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 2740
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 2604
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 3640
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 3783
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5071
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 12836
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6233
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89110
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5155
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 4699
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 13535
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 6889
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 3584
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 3915
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 33702
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 4717
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 5823
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 12754
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 11856
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 8687
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301304
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9159
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 8500
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 25729
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9007
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 8750
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 15833
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11403
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11133
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 12859
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29299
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 10892
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 14604
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22131
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 12571
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13093
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 9970
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30069
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10056
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349358
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 38570
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 10915
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11498
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17400
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 10687
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 50588
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 15619
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 13470
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 12676
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 11899
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 12254
-
- Касым-Жомарт Токаев поддержал боксёра Айдоса Ербосынулы, госпитализированного после нокаута 13:08 1
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 463
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 417
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 588
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 723
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 617
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 749
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1012
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1006
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1229
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 1697
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2033
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 1694
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 1967
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 1835
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 1939
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 1943
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 1716
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2190
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2443
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2152
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20250
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2464
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2310
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2324
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7417
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3048
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13719
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11874
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11885
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12456
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11488
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15754
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12487
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13988
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14963
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14665
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12218
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12630
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 29774
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13619
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16137
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12709
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13925
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14599
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15841
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14015
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15990
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15513
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16698
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16588
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33217
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17067
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18040
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17691
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18616
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18524
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27664
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18001
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25290
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36032
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19764
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26172
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24455
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26285
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22368
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23878
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22159
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21851
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21795
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37476
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23859
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21954
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27053
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 26049
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 26418
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 25675
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 25766
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27945
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 28453