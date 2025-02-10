  • 10 Февраля, 20:40
  • BAIGENEWS

Более 200 объектов снесли в Алматы за три дня

Все демонтированные торговые точки были подключены к электросетям незаконно.

Сегодня, 20:25
АВТОР
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акимат Алматы Сегодня, 20:25
Сегодня, 20:25
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Фото: акимат Алматы

В Алматы начали демонтаж незаконных торговых точек. За три дня снесли 211 объектов - 102 киоска и 109 силомеров, передаёт BaigeNews.kz.

Основная цель кампании — борьба со стихийной торговлей и улучшение безопасности в городе. Особое внимание уделяется точкам продажи уличной еды, которые часто не соответствуют санитарным нормам. 

Все демонтированные торговые точки были подключены к электросетям незаконно.

Всего в Алматы утверждено 142 места для размещения 157 нестационарных торговых объектов (НТО).

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