В 2022 году в своём Послании народу Казахстана Глава государства поручил реализацию национального проекта "Комфортная школа", который включает строительство 217 современных школ на 460 тыс. ученических мест до конца 2025 года. Уже в 2024 году построено 105 новых школ.

Проект "Комфортная школа" направлен на обеспечение равных возможностей для детей, чтобы они могли получать качественное бесплатное образование в условиях, соответствующих современным требованиям, независимо от места проживания.

Это не только улучшение материально-технической базы школ, но и создание пространства, способствующего развитию творческих и интеллектуальных способностей детей.

В новых школах площадь увеличится на 15-20% по сравнению с типовыми зданиями, а техническое оснащение возрастет в 4 раза. Появятся кабинеты робототехники, STEM-лаборатории, залы для хореографии и зоны коворкинга, а также до четырёх спортивных залов и плац для начальной военной подготовки. Ученики начальных и старших классов будут учиться в отдельных блоках, что позволит создать более комфортные условия для обучения.

Особое внимание уделяется инклюзивному образованию: для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрены просторные кабинеты с отдельными санитарными комнатами, лифты, пандусы, а также кабинеты психолога, логопеда и дефектолога.

Кроме того, в каждой школе будут зоны отдыха для учеников и преподавателей с мягкой мебелью, книгами, музыкальными инструментами и настольными играми.

Школы также будут оснащены современными системами видеонаблюдения и контроля доступа для обеспечения безопасности.

Одна из главных задач проекта — привлечение квалифицированных педагогов, которые смогут эффективно работать с новыми технологиями и методиками.

С 2023 по 2024 годы в Казахстане было построено 422 школы на 510 тыс. ученических мест, что помогло решить проблему аварийных и трёхсменных школ, а также дефицита мест в 200 школах страны.

Капитально отремонтированы 464 образовательные организации, улучшена инфраструктура, а 3130 современных предметных кабинетов оборудованы в 2039 школах.

Проект также поддерживает развитие местной экономики: вся мебель для новых школ поставляется казахстанскими производителями, что помогает создать новые рабочие места и развивать промышленность.

В 2025 году продолжится строительство около 200 школ на 300 тыс. ученических мест, а также модернизация 1231 школы в ближайшие три года, из которых 820 находятся в сельской местности.

Эти меры помогут решить проблемы переезда в города, улучшая качество образования в регионах и создавая условия для семей, чтобы они могли оставаться в своих родных краях.

Школы нового формата уже стали реальностью, обеспечивая казахстанским детям доступ к качественному и безопасному образованию в комфортных условиях.