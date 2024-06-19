Более 230 млн тенге вернет компания, заключившая контракт с "Сергек" в ВКО
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Прокуратура ВКО выявила факты незаконной выплаты госсредств, повлекших необоснованное удорожание проекта на 238 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Восточно-Казахстанской области.
Проверкой соблюдения законодательства о государственно-частном партнерстве при реализации проекта "Сергек" установлено, что в рамках данного проекта государством заключен договор с ТОО "Көркем-Телеком" на сумму более 7 млрд тенге.
“Отмечая в целом положительное влияние программы "Сергек" на профилактику административных правонарушений и снижение ДТП проверка выявила факты незаконной выплаты госсредств, повлекших необоснованное удорожание проекта на 238 млн тенге.
На основании внесенного акта надзора прокуратуры Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО подано исковое заявление о взыскании необоснованно оплаченных расходов”, - говорится в сообщении.
Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме, апелляционной инстанцией судебный акт первой инстанции оставлен в силе.
Во исполнение решения суда ТОО "Көркем-Телеком" возвращены в доход государства 238 млн тенге.
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