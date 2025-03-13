В Казахстане стартует декада Наурызнама. В течение 10 дней в Астане пройдёт более 200 мероприятий в честь праздника – концерты, выставки, спектакли, творческие вечера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

14 марта отмечается Көрісу күні. В честь этого дня в массовой библиотеке №3 состоится историко-просветительский вечер "Көрістім барша қазақпен". В Доме дружбы проведут мероприятие "Ұлы Еліміздің Көрісу күні - Амал мерекесі". В этот же день во Дворце школьников имени М.Утемисова организуют национальный культурный фестиваль "Караван дружбы", а во Дворце школьников имени Аль-Фараби – театральный марафон "Наурыз шашу".

15 марта посвящён Дню благотворительности. В честь него 14 марта в 11:00 часов в Центре социального обслуживания "Шарапат" с благотворительным концертом "Наурыз-Думан" выступят артисты Государственного театра танца "Наз". Днём позже здесь организуют праздничное мероприятие, а также запустят "Марафон добрых дел" и акцию "Твори добро". В этот день волонтёры посетят дома ветеранов и одиноких пенсионеров и раздадут им продуктовые корзины в рамках акции "Марафон добрых дел".

Также в столице организуют акцию "Ғажайып сандық", в рамках которой в детские дома, дома престарелых и больницы будут поставлены специальные ящики. Нуждающиеся могут написать желаемый ему подарок (еду, одежду, игрушку или книгу), после чего данные предметы будут приобретены за счёт меценатов.

В Доме дружбы 15 марта планируется благотворительная акция "Жанашырлық пен қамқорлық - еліміздің тірегі". В центре "Балам-ай" готовят благотворительный концерт "Әз-Наурыз".

В этот же день благотворительный спектакль для воспитанников ОФ "Бақытты Шаңырақ" покажет экспериментальный театр Sintez.

С 15 марта в Центре социального обслуживания "Нұрлы жүрек" будет открыта творческая выставка "Жыл басы".

16 марта – День семьи, который пропагандирует роль семейных ценностей. В 11:00 у монумента "Байтерек" состоится торжественная церемония, на которой молодожёнам вручат свидетельства о браке, а супружеские пары, отметившие золотой юбилей, будут внесены в Книгу юбиляров. В это же время в Евразийском национальном университете имени Гумилёва будет проходить фестиваль среди молодых писателей "Армысың, Әз - Наурыз".

В 10:00 в районе Сарыарка в рамках мероприятия "Берекелі шаңырақ" будут поздравлять семьи, состоящие в браке 25-50 лет. В городском перинатальном центре поздравят матерей новорождённых в рамках традиции "Наурыз базарлық".

В этот день в Профессионально-техническом колледже пройдёт спортивная эстафета среди молодых семей. Участники будут соревноваться в национальных играх: арқан тарту, асықату, тоғызқұмалақ.

16 марта в Центре активного долголетия "Нура" пройдёт культурное мероприятие для образцовых семей, воспитавших примерное поколение. Старшее поколение будет рассказывать детям об особенностях и различиях бата, обучать школьников произносить слова напутствия в виде стихотворения.

16 марта в 15:00 в Музыкальном театре юного зрителя организуют встречу с творческими молодыми семьями "Бақытты шаңырақ иелері".

17 марта в Астане пройдёт День культуры и национальных традиций.

С 17 по 21 марта в Паралимпийском тренировочном центре проведут турнир по национальным видам спорта, приуроченный к празднику "Наурыз мейрамы" (тогызқұмалақ, асық ату, перетягивание каната, армрестлинг).

18 марта в декаде "Наурызнама" посвящён Дню национальной одежды. В честь этого с 15 по 18 марта в ТРЦ "Хан Шатыр" будет открыта ярмарка "Ұлттық киім – ұлттың сәні".

С 10:00 до 18:00 вечера в Музее Сакена Сейфуллина проведут экскурсии.

В 12:00 в Государственной академической филармонии имени Рахмадиева готовят флешмоб в национальных костюмах. В это же время в Детской библиотеке №2 начнётся час фольклора "Әз Наурыз - жаңару мен жаңғыртудың бастауы".

В 14:00 в массовой библиотеке №8 организуют праздничную игровую программу "Қош келдің, Әз - Наурыз".

В 15:00 в Национальном музее состоится этнофестиваль "Ең әдемікиім – ұлттық киім". Во Дворце школьников имени Утемисова проведут республиканский конкурс среди подростков "Жігіт сұлтаны", а в легкоатлетическом спорткомплексе Qazaqstan – флешмоб "Қамажай". Девушки в возрасте от 15 до 17 лет из 112 школ города исполнят этот танец.

19 марта – День обновления. На территории всех районов организуют городской субботник в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка".

В этот же день в жилом массиве Железнодорожный проведут конкурс поделок "Юные таланты-2025". В Высшем медицинском колледже "Даналык" стартует фестиваль национальной еды "Забытые национальные блюда". В 12:00 в Детской библиотеке №1 готовят праздничное мероприятие "Наурыз – береке мен дәстүр мерекесі!".

20 марта будут отмечать День национального спорта. В честь него в Центре социального обслуживания "Нұрлы жүрек" проведут соревнование "Ұлттық ойындар".

В Центре активного долголетия состоится состязание по национальной игре тогызкумалак среди пенсионеров района Есиль. В Физкультурно-оздоровительном комплексе "Нура" - турнир по национальным видам спорта.

В легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan в этот день пройдёт семейная эстафета "Ұлы дала ойындары" (асык ату, бес асык, перетягивание каната, ләңгі тебу, стрельба из лука). В Конно-спортивном оздоровительном комплексе "Арғымақ" можно будет посмотреть показательные выступления по национальным играм (теңге ілу, садақ ату, қыз қуу, көкпар,асық ату, құс бегілік, атқаміну дәстүрі).

21 марта - День единства и солидарности. В 17:00 в Национальном военно-патриотическом центре ВС РК состоится концерт казахского оркестра "Достық сазы".

21 и 22 марта в 12:00 и 16:30 Театр кукол приглашает на шоу "Наурыз-Думан".

В эти же дни во всех районах города состоятся соревнования по национальным видам спорта среди жителей.

22 марта - Начало года. В этот день во Дворце мира и согласия пройдёт национальная премия "Наурыз сыйлығы". В 18:00 в Музыкальном театре юного зрителя состоится спектакль "Абай-Тоғжан".

23 марта – День очищения. В этот день с 9 часов утра в Центре социального обслуживания "Қамқор" проведут расчистку территории от снега. В 10:00 часов коллективы столичных театров выйдут на экоакцию и очистят территории около своих зданий.

23 марта с 20:30 до 21:30 Астана поддержит международную экологическую акцию "Час Земли". В этот день во всех районах столицы в рамках эстафеты чистоты состоится общенациональная экологическая акция "Тазару", как символ встречи Нового года с новыми целями организуются мероприятия по очистке дворов от снега и мусора.