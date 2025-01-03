На блокпосту города Щучинск имеется скопление 260 единиц техники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

С блокпоста в пункт обогрева города Щучинск эвакуированы 73 человека, из них 29 дети.

Также как сообщается, на станцию Макинска спасатели МЧС Казахстана доставили 4-х граждан, ранее эвакуированных с участка трассы "Астана-Щучинск". Ж/д сообщением они убыли в Петропавловск.

Напомним, на трассе в Акмолинской области произошло массовое ДТП с участием 95 авто. В результате пострадали 11 человек и образовалась гигантская пробка на закрытой трассе. Эвакированных с дороги пассажиров разместили в пунктах обогрева. Спасатели, полицейские и дорожники не рекомендут казахстанцам отправляться в дальние поездки в непогоду.

К этому часу закрытыми остаются восемь участков республиканских трасс в пяти регионах страны: в Акмолинской, ВКО, Улытау Карагандинской и Костанайской областях. В аэропорту Астаны задерживаются рейсы. Казахстанцы, которые не смогли выехать до пункта назначения из-за закрытых трасс, пересели на поезда.

С мест массовых заторов в сопровождении полицейских выехали сотни автомобилей. Со стороны Карагандинской области скопилась тысяча машин, их также, разделив на кологнны, сопровождают полицейские.