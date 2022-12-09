Более 200 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

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203 случая заражения коронавирусом выявили в Казахстане за минувшие сутки (накануне было 219), у 13 человек есть признаки коронавирусной пневмонии. Об это сообщили в Министерстве здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

На девятое декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 667 человек (–1 460+ и 207 КВИ-), из них в стационарах находятся 263 пациента, на амбулаторном лечении – 1 404 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся семь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов, на аппарате ИВЛ – четыре пациентa.