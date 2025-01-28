По данным Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2024 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1408 работников, 202 из которых погибли, передаёт BaigeNews.kz.

При этом в ведомстве отмечают, что производственный травматизм по итогам прошлого года снизился на 4,5% по сравнению с 2023 годом.

По итогам 2024 года уровень производственного травматизма (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих) составил 0,20.

Высокий уровень травматизма преимущественно сохраняется в промышленных регионах республики. Так, в Карагандинской области пострадало 159 человек, в Восточно-Казахстанской – 124, в Павлодарской – 112, в области Абай – 101, в Костанайской – 91, также в г. Алматы пострадало 116 человек.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 18,3% и в строительной отрасли – 10,1%.

Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явились: неудовлетворительная организация производства работ (35,5%); грубая неосторожность самого пострадавшего (31%); нарушение правил автодорожного движения (8,2%); нарушение правил безопасности и охраны труда (7,6%).

За последние пять лет комплексные меры, принятые госорганами и работодателями в сфере охраны труда, позволили снизить уровень производственного травматизма на 6,3%.

В целях профилактики и недопущения нарушений 3262 предприятия страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда.