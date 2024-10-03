Более 200 человек погибли из-за урагана в США

По меньшей мере 202 человека погибли в результате разрушений, вызванных ураганом "Хелен" в США. Более половины смертей произошло в Северной Каролине, где целые поселения уничтожены несколькими футами быстро движущейся воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на NBC.

Cотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести, власти сообщают о трудностях с опознанием некоторых погибших.

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Три округа в Джорджии - Аткинсон, Джефферсон и Монтгомери - более чем на 90% лишены электроэнергии, на юго-востоке страны более 970 000 абонентов остаются без электричества.

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Президент Джо Байден посетил Северную Каролину и объявил, что до 1 000 действующих солдат присоединятся к Национальной гвардии Северной Каролины для доставки грузов, продовольствия и воды в изолированные общины.Южной Каролине, Теннесси и Алабаме.