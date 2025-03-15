На трассе республиканского значения Алматы–Талдыкорган–Усть-Каменогорск–Шемонаиха–граница РФ в области Абай в снежном заносе оказались 203 автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

К спасательной операции привлекли силы Министерства по чрезвычайным ситуациям, военнослужащих части 68303 имени Касыма Кайсенова, а также сотрудников Министерства обороны.

"Совместными усилиями спасены и эвакуированы 96 человек, среди них 42 ребёнка. Все пострадавшие доставлены в пункт временного размещения в Аягозе, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — отметили в МЧС.

Спасатели также помогли вывести на очищенный участок дороги все 203 автомобиля. МЧС РК настоятельно рекомендует водителям перед поездками в зимнее время следить за прогнозом погоды и иметь при себе всё необходимое на случай экстренных ситуаций.