В Уральске сотрудники полиции задержали 36-летнюю женщину, которая занималась предоставлением интимных услуг и распространением наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий ликвидирована нарколаборатория, организованная двумя иностранными гражданами. В ходе обыска съемного дома было изъято оборудование для изготовления синтетических наркотиков и 9 килограммов мефедрона, готового к реализации", - рассказал заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Он добавил, что была пресечена реализация более 27 тысяч разовых доз. Всех задержанных водворили в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что наркодилер прятался от полиции в тайной комнате в Астане.