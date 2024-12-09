Более 20 тысяч доз мефедрона изъяли у наркоторговцев в Уральске
В городе ликвидировали нарколабораторию.
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В Уральске сотрудники полиции задержали 36-летнюю женщину, которая занималась предоставлением интимных услуг и распространением наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий ликвидирована нарколаборатория, организованная двумя иностранными гражданами.
В ходе обыска съемного дома было изъято оборудование для изготовления синтетических наркотиков и 9 килограммов мефедрона, готового к реализации", - рассказал заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Он добавил, что была пресечена реализация более 27 тысяч разовых доз. Всех задержанных водворили в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.
Напомним, ранее сообщалось, что наркодилер прятался от полиции в тайной комнате в Астане.