Более 20 тысяч добровольцев задействованы в противопаводковых мероприятиях в РК

Регионы Казахстана продолжают оказывать помощь пострадавшим от паводков. В мероприятиях, по данным Минкультуры и информации, задействованы свыше 20 000 добровольцев, передаёт BaigeNews.kz.

Количество волонтёров, принимающих активное участие в мероприятиях в Актюбинской области увеличилось до 8 500 человек.

3 апреля в регион прибыл груз с гуманитарной помощью из Кызылординской области. Проводится сортировка и распределение по эвакуационным пунктам. За последние сутки волонтёрами организовано горячее питание на 3 000 человек.

В противопаводковых мероприятиях в Акмолинской области принимают участие 300 волонтёров, ими оказана помощь свыше 700 жителям, в том числе по эвакуации, организации питания сотрудникам ДЧС, рабочим.

В Западно-Казахстанской области задействовано почти 7 000 волонтёров, они помогают сотрудникам ДЧС в эвакуации жителей, организации питания.

В Костанайской области организовано горячее питание для 300 человек. 1 500 волонтёров оказывают помощь в сортировке и раздаче гуманитарной помощи, обеспечении медицинской и психологической поддержки пострадавшим. Для оперативного реагирования на запросы создана горячая линия, и волонтёры выезжают на места для оказания помощи. В регион доставлено 160 тонн гуманитарной помощи.

В борьбе с последствиями весенних поводков в Абайской области участвуют более 614 волонтёров. Их деятельность включает в себя оказание первичной помощи пострадавшим гражданам, поддержку в местах аварийной ситуации, участие в эвакуации, доставку продовольствия и необходимых предметов первой необходимости.

В Западно-Казахстанскую, Костанайскую и Акмолинскую области из столицы направлено 163 тонны гуманитарной помощи. Работа ведётся совместно с 30 волонтёрскими организациями. Помощь также оказывают университеты, благотворительные организации и жители столицы.

Планируется отправка 80 тонн гуманитарной помощи в Западно-Казахстанскую, Актюбинскую, Костанайскую области.