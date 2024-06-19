Более 20 тысяч бутылок суррогатного алкоголя изъяли в Акмолинской области

Факт незаконного производства суррогатной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок на территории Акмолинской области пресечен Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.

"Изобличенная группа лиц под руководством жителя г.Степногорска, состоящая из 6 человек, реализовывала суррогатную алкогольную продукцию на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей", - говорится в сообщении.

Так, изъято более 20 тысяч бутылок готовой продукции и более 100 тысяч пустых бутылок, спиртосодержащая жидкость, спирт, поддельные учетно-контрольные марки.

За период преступной деятельности оборот денежных средств составил более 350 млн тенге.



Приговором суда фигуранты по делу привлечены к уголовной ответственности, в том числе за легализацию имущества, добытого преступным путем в сумме 4,6 млн тенге, конфискованного в доход государства.



