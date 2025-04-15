Для обновления пожарной техники в лесхозах выделят 26 млрд тенге, сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает BaigeNews.kz.

Из бюджета акиматов выделят - 6,3 млрд тенге за счет лизинга 20 млрд тенге, уточнил министр.

"Таким образом до конца года запланировано приобрести лесхозам акиматов 186 пожарных машин, 186 малых лесных пожарных комплекса и 247 тракторов на сумму 26,3 млрд тенге", - сказал министр на заседании правительства.

В целом, по его словам, общий объем финансирования на 2023-2027 годы на оснащение лесхозов составляет 68 млрд. тенге.

В связи с дефицитом бюджета финансирование из республиканского бюджета сокращено с 8,7 млрд до 3,1 млрд тенге (только для установки СРО в резервате "Семей орманы").

Министерством предложено оснащение лесоохранных учреждений осуществить за счет утильсбора.