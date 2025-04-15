Более 20 млрд тенге выделят лесхозам на обновление пожарной техники
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Для обновления пожарной техники в лесхозах выделят 26 млрд тенге, сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает BaigeNews.kz.
Из бюджета акиматов выделят - 6,3 млрд тенге за счет лизинга 20 млрд тенге, уточнил министр.
"Таким образом до конца года запланировано приобрести лесхозам акиматов 186 пожарных машин, 186 малых лесных пожарных комплекса и 247 тракторов на сумму 26,3 млрд тенге", - сказал министр на заседании правительства.
В целом, по его словам, общий объем финансирования на 2023-2027 годы на оснащение лесхозов составляет 68 млрд. тенге.
В связи с дефицитом бюджета финансирование из республиканского бюджета сокращено с 8,7 млрд до 3,1 млрд тенге (только для установки СРО в резервате "Семей орманы").
Министерством предложено оснащение лесоохранных учреждений осуществить за счет утильсбора.
"В соответствии с поручением на оснащение лесхозов предусмотрено в лизинг 35 млрд тенге. С начала года для учреждений МЭПР уже поставлено 136 малых лесных пожарных комплексов и 60 тракторов на сумму 3,7 млрд тенге. До конца июня ожидается поставка остальных 166 пожарных машин, 27 малых лесных пожарных комплексов и 15 тракторов на сумму 11,3 млрд тенге", - заключил министр.
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