Более 20 медалей завоевали казахстанцы в четвёртый день Всемирных игр кочевников

Четвёртый день соревнований на Всемирных играх кочевников принёс в копилку Национальной сборной Казахстана 21 медаль. Среди них шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр национальных и конных видов спорта.

Тогызкумалак

Сборная Казахстана заняла первое место в командном зачёте, в индивидуальном зачёте "золото" у Молдир Серикқызы и Бексултана Бостандыкова, "серебро" у Ансаган Кожанасып и "бронза" у Ерсултана Әуелбай.

Жамбы ату

В последний день соревнований по жамбы ату в казахском стиле Батыр Бексауыт завоевал серебряную награду.

Дәстүрлі садақ ату

В конно-спортивном комплексе "Аргымак" продолжились состязания по традиционной стрельбе из лука по мишени "Жамбы". Жәнібек Құлмырзаев и Бақберген Сәлімов принесли в копилку сборной бронзовые медали.

Асық ату

На ледовой арене "Алау" мужская сборная Казахстана победила команду Кыргызстана в финальном поединке со счётом 2:1 и заняла первое место по асық ату.

Женская сборная Казахстана по бес асык также одержала убедительную победу над командой России со счётом 3:0.

Аркан тартыс

Тут же на ледовой арене "Алау" женская и мужская сборные по перетягиванию каната завоевали по серебряной медали. В финале обе сборные уступили командам из России. Женская сборная выступала в весовой категории до 560 кг, мужская – до 720 кг.

Алыш

В кыргызской национальной борьбе алыш разыгрываются медали в шести весовых категориях. Сегодня борцы принесли в копилку сборной Казахстана: Турмаханбек Калмукан (60 кг) – серебро, Нуржан Сарсенгалиев (70 кг) – бронза, Бекбол Нурланулы (100 кг) – серебро, Нурдаулет Жарылгапов (+ 100 кг) – бронза, Назерке Абильтаева (55 кг) – бронза, Арайлым Ракиш (60 кг) – бронза, Айнур Акжигитова (65 кг) – бронза, Перизат Жақыпбекова (75 кг) – серебро.

Алыптар сайысы

В соревнованиях Powerful Nomad Азамат Мақұлбеков стал лучшим среди 16 спортсменов из 16 стран. В абсолютной весовой категории спортсмены соревновались в пяти испытаниях. Среди них поднятие 100-килограммового камня и его перемещение на 10 метров; приседания со 100-килограммовым мешком, метание 10-килограммового копья на 10 метров в мишень одной рукой, приседания со 130-килограммовым бревном на плечах, а также перетаскивание 200-килограммовой телеги на 10 метров.

Кокбору

Национальная сборная Казахстана вышла в финал по кокбору, одержав победу над сборной Турции со счётом 15:1. В финале наши спортсмены встретятся с командой Кыргызстана, а за третье место сразятся сборные России и Турции.

Кокпар

Сборная Казахстана также вышла в финал по кокпару. Сегодня наши кокпаристы победили команду России со счётом 18:2. В финале мы встретимся с командой из Кыргызстана.