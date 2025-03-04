Более 20 человек вызволили из снежного плена казахстанские спасатели за ночь
Сегодня, 08:27
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Сегодня, 08:27Сегодня, 08:27
60Фото: pexels.com
В Жуалынском районе, на автодороге "Б. Момышулы-Кольтоган-Кошкарата-Кызтоган", в районе села Куренбель, а также недалеко от села Ертай, в снежном заносе оказались застрявшими 5 легковых автомобилей. В этих машинах находились 21 человек, среди которых было 3 ребенка.
Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия на специально подготовленной технике и оперативно эвакуировали людей в безопасное место - в село Куренбель. К счастью, все спасенные чувствуют себя хорошо и не нуждаются в медицинской помощи.
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