В Жуалынском районе, на автодороге "Б. Момышулы-Кольтоган-Кошкарата-Кызтоган", в районе села Куренбель, а также недалеко от села Ертай, в снежном заносе оказались застрявшими 5 легковых автомобилей. В этих машинах находились 21 человек, среди которых было 3 ребенка.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место происшествия на специально подготовленной технике и оперативно эвакуировали людей в безопасное место - в село Куренбель. К счастью, все спасенные чувствуют себя хорошо и не нуждаются в медицинской помощи.