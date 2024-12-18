В Алакольском районе области Жетісу между участками Ыргайты и Жаланашколь автодороги Ушарал-Достык, из-за ухудшения погодных условий и обильного снегопада 26 грузовых автомобилей попали в снежный занос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Незамедлительно спасатели отправились на помощь людям. Прибыв к месту спасатели ведомства на Вахтовке и вездеходе "Трэкол" доставили 26 водителей грузовых автомобилей в село Коктума. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.

МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период.

"Обращайте внимание на штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды оставайтесь дома!" - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что более 40 человек спасли из снежного плена в области Жетісу.