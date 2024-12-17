Французский остров пострадал от циклона "Шидо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BMF TV. По предварительной информации, погиб 21 человек. Число жертв в результате стихии может достичь сотен и даже тысяч.

"Власти сообщают о 21 погибшем и 45 раненых в чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

К слову, это самый сильный шторм, затронувший остров в Индийском океане за 90 лет наблюдений.