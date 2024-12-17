  • 17 Декабря, 11:06
  • BAIGENEWS

Более 20 человек погибли в результате урагана во Франции

45 человек ранено.

Сегодня, 08:41
АВТОР
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REUTERS/Ministere de l'interieur/Handout Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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Фото: REUTERS/Ministere de l'interieur/Handout

Французский остров пострадал от циклона "Шидо", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BMF TV. По предварительной информации, погиб 21 человек. Число жертв в результате стихии может достичь сотен и даже тысяч. 

"Власти сообщают о 21 погибшем и 45 раненых в чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

К слову, это самый сильный шторм, затронувший остров в Индийском океане за 90 лет наблюдений.

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