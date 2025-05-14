Жителей и гостей Астаны ждут временные изменения в работе общественного транспорта - будет скорректирована схема движения сразу нескольких автобусных маршрутов, передаёт BaigeNews.kz. Изменения коснутся маршрутов №№ 5, 5А, 8, 9, 11, 13, 15, 15А, 22, 22А, 28, 31, 33, 55А, 55Б, 60, 73, 80, 505, 304, 313, 315, 316, 318, 321, 322, 327.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с новыми маршрутами, чтобы избежать неудобств при планировании поездок. Обновлённые схемы движения доступны на официальных ресурсах CTS и в мобильных приложениях для пассажиров.

Ранее мы сообщали, что в Астане водитель автобуса сбил девочку на пешеходном переходе.