Более 2 тысячи безработных казахстанцев прошли онлайн-обучение

Фото: academy.promo

По состоянию на 1 февраля в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы мерами содействия занятости охвачены 68,2 тысячи человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения. 55,9 тысячи человек были трудоустроены, из них 17,3 тысяча – на постоянную работу.

"На субсидируемые рабочие места трудоустроено 38,7 тысячи человек, из них: на социальные рабочие места – 2,9 тысячи; на молодежную практику – 1,3 тысячи; на общественные работы – 33,4 тысячи, на проекты "Первое рабочее место" – 365 человек, "Контракт поколений" – 17 человек, "Серебряный возраст" – 670 человек", - говорится в сообщении.

Так, онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 2 тысячи безработных, из них 1,7 тысячи завершили обучение.

Также обучение основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" охвачено 10,3 тысячи человек, из них завершили и получили сертификаты 7 тысяч человек.

Кроме того, в целях выбора сферы деятельности 10,4 тысячи человек прошли социальную профориентацию.