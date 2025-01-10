В Туркестанской области полицейские выявили сторожа медучреждения, у которого изъяли свыше 2400 таблеток "Трамадола", сообщает Polisia.kz.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция в Туркестанской области задержала подозреваемого в перевозке психотропного вещества — таблеток "Трамадол".

"Сотрудники полиции остановили автомобиль Toyota Camry, которым управлял житель Арысского района, в Ордабасинском районе. При обыске автомобиля оперативники обнаружили четыре полиэтиленовых пакета с 120 пачками "Трамадола". Кроме того, у подозреваемого по месту жительства найден еще один пакет с таблетками. Общее количество изъятого препарата составило 2416 таблеток", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, работая сторожем в одном из медицинских учреждений Арысского района, подозреваемый использовал чистые бланки рецептов врача для покупки "Трамадола" в Шымкенте. Все вещественные доказательства изъяты.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, и устанавливаются все обстоятельства дела.

Напомним, ранее 400 таблеток трамадола изъяли у жителя Туркестанской области.