Более 2 тысяч рабочих мест создадут в Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев рассказал о проводимой работе по привлечению инвестиций в регион, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщил аким Карагандинской области, с начала года краткосрочный экономический показатель области достиг 113,1%. Объем промышленного производства превысил 2,8 триллиона тенге. Из них 2,2 триллиона принадлежат обрабатывающей промышленности. При этом особое место занимает крупнейшее в регионе предприятие – Qarmet.

Растет объём инвестиций в экономику области.

"С начала года в экономику области вложено 679,1 млрд тенге, что на 14,6% больше 9 месяцев прошлого года. На карте области появилось два новых предприятия и до конца года запустим еще 8 проектов на сумму более 200 млрд тенге инвестиций, что создаст 2626 рабочих мест. Среди крупных проектов: заводы по производству меди и ферросилиция", - отметил Булекпаев.

Кроме того, как подчеркнул аким, географическое положение области позволяет превратить ее в крупнейший транспортно-логистический центр, а богатая природа позволяет интенсивно развивать ее туристический потенциал. Все это создает основу для диверсификации экономики области, вносит позитивные изменения в облик и жизнедеятельность региона.