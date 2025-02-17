Министерство внутренних дел Республики Казахстан рассмотрело депутатский запрос о возможности применения акта амнистии к осужденным женщинам, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, в настоящее время в Казахстане наказание за совершение уголовных преступлений отбывают 6399 женщин, из них 2692 находятся в местах лишения свободы, а 3707 – под пробационным контролем.

Согласно статье 78 Уголовного кодекса РК, возможность освобождения от наказания имеют 1220 женщин, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести.

Кроме того, 2002 осужденные женщины совершили преступления, не связанные с насилием, из них 1766 – впервые, а 150 – за преступления небольшой и средней тяжести.

Для 5055 женщин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, рассматривается возможность сокращения сроков наказания.

При обсуждении амнистии МВД предложило учитывать не только тяжесть совершённого преступления, но и социальное положение осужденных. Среди них:

29 женщин с инвалидностью (I группа – 3, II группа – 3, III группа – 15);

243 женщины старше 60 лет (ИУ – 152, СП – 91);

13 беременных женщин;

58 женщин с малолетними детьми (до 3 лет);

226 многодетных матерей.

Также в ведомстве предложили смягчить наказание 3910 осужденным женщинам, имеющим непогашенные иски, заменив лишение свободы на более мягкий вид наказания.

При этом МВД подчеркнуло, что амнистия не должна нарушать принципы равенства перед законом, установленные статьёй 14 Конституции РК:

"Все граждане равны перед законом и судом, и никто не может подвергаться дискриминации по половому признаку", – отметили в министерстве.

По оценкам МВД, освобождение более 2000 осужденных женщин может сократить бюджетные расходы до 5,8 млн тенге в день (на содержание одного заключённого тратится 2900 тенге в сутки). Таким образом, годовая экономия может составить 2,1 млрд тенге.

"Амнистия продемонстрирует принципы гуманизма, поддержку социальной политики государства и поможет адаптации женщин в обществе. Это также позволит оптимизировать государственные расходы и улучшить условия содержания заключённых за счёт снижения нагрузки на пенитенциарные учреждения", – подчеркнули в МВД.

Однако, по мнению ведомства, возможны и риски, включая протестные настроения среди потерпевших и вероятность повторных правонарушений среди амнистированных.

Вопрос о возможности освобождения впервые осужденных за ненасильственные преступления требует дополнительного анализа с учётом защиты прав потерпевших.

Также сообщается, что количество осужденных мужчин, подпадающих под категорию социальноуязвимых лиц, составляет 920 человек (лица с I и II группой инвалидностью, приравненные к участникам ВОВ, воспитывающие детей инвалидов, пенсионеры, неполные семьи).

Ранее на заседании мажилиса депутат Каракат Әбден предложила провести в Казахстане амнистию для осужденных женщин, чьи преступления не связаны с насилием и не угрожают обществу.