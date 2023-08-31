Более 2 тысяч онлайн-казино заблокировали в Казахстане с начала года

С начала года в Казахстане заблокировали более двух тысяч сайтов онлайн-казино, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

В рамках превентивных мер Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется поиск противоправного контента в интернет-пространстве (новостные порталы, блоги, сайты и аккаунты соцсетей).

"За 2022 год удалось заблокировать 5,5 тыс. сайтов и аккаунтов онлайн-казино. В этом году - более 2 тыс. сайтов. Агентством совместно с Комитетом информации (МИОР) и ГТС КНБ решено оперативно блокировать "зеркальные" сайты онлайн-казино, упрощен алгоритм блокировки сайтов в системе "Кибернадзор" с 14 суток до 1 дня", - сообщили в АФМ.

В этом году в сети "TikTok", где в основном преобладают несовершеннолетние, активизировалась онлайн-трансляция азартных игр.

Принятыми мерами установлено 177 аккаунтов организаторов. Ежедневное количество игроков измерялось тысячами. В отношении 10 организаторов зарегистрировано 5 уголовных дел, по 3-м уже состоялись приговоры (остальные в производстве). К реальным срокам лишения свободы приговорены 4 лица (по 4 года) и 2-ое - к ограничению свободы (по 1,5 года).