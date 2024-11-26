Более 2 тысяч новых мусорных контейнеров установят в Алматы

В Алматы пошла новая волна установок мусорных контейнеров. На этот раз они будут, как отметили власти мегаполиса, полностью закрытыми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию акимата города.

Обновление мусорных площадок проводится в рамках программы "Таза Казахстан".

С начала года по городу было установлено 650 современных контейнеров заглубленного типа. До конца года их число увеличится еще на 136.

"Новые контейнеры полностью закрыты, защищены от доступа бродячих животных и птиц, устраняют неприятные запахи и улучшают внешний вид дворов. Они вместительны, компактны, огнеупорны и имеют пластиковые поддоны для предотвращения утечек жидкостей. Такие баки уже установлены в Ауэзовском, Бостандыкском и Турксибском районах. К 2026 году их количество увеличится более чем на 2 000", - заверили в акимате Алматы.

Кроме того, для стимулирования раздельного сбора отходов в городе также было установлено более 1 200 экобоксов, 11 фандоматов для бутылок и 500 контейнеров для хлебных отходов.

Ранее мы писали о том, почему в Казахстане не работает раздельный сбор мусора.