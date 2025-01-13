Специалисты ГУ "Каселезащита" провели профилактический спуск снежных лавин на участке 132-137 км автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск - Таргын - Самарское" в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Наши наблюдатели по снегомерным рейкам отслеживают накопления снега в лавинных очагах и когда возникает необходимость очистить склоны гор от тяжелого снега, проводят спуски.", - отметил руководитель филиала ВКО "Каселезащита" Советбек Станбеков.

Используя метод прямой закладки взрывчатки непосредственно в лавиносборе, произведен подрыв и спуск снежной массы, в результате чего сошло 2330 куб.м. снега.

В МЧС просят граждан быть бдительными, не выходить в горы при обильном снегопаде и ветреной погоде.