Более 2 тысяч кубометров лавин сошло в ВКО
В МЧС просят граждан быть бдительными, не выходить в горы при обильном снегопаде и ветреной погоде.
Сегодня, 19:05
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Сегодня, 19:05Сегодня, 19:05
122Фото: tver.mk.ru
Специалисты ГУ "Каселезащита" провели профилактический спуск снежных лавин на участке 132-137 км автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск - Таргын - Самарское" в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Наши наблюдатели по снегомерным рейкам отслеживают накопления снега в лавинных очагах и когда возникает необходимость очистить склоны гор от тяжелого снега, проводят спуски.", - отметил руководитель филиала ВКО "Каселезащита" Советбек Станбеков.
Используя метод прямой закладки взрывчатки непосредственно в лавиносборе, произведен подрыв и спуск снежной массы, в результате чего сошло 2330 куб.м. снега.
В МЧС просят граждан быть бдительными, не выходить в горы при обильном снегопаде и ветреной погоде.
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