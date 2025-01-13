  • 13 Января, 19:56
  • BAIGENEWS

Более 2 тысяч кубометров лавин сошло в ВКО

В МЧС просят граждан быть бдительными, не выходить в горы при обильном снегопаде и ветреной погоде.

Сегодня, 19:05
АВТОР
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tver.mk.ru Сегодня, 19:05
Сегодня, 19:05
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Фото: tver.mk.ru

Специалисты ГУ "Каселезащита" провели профилактический спуск снежных лавин на участке 132-137 км автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск - Таргын - Самарское" в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Наши наблюдатели по снегомерным рейкам отслеживают накопления снега в лавинных очагах и когда возникает необходимость очистить склоны гор от тяжелого снега, проводят спуски.", - отметил руководитель филиала ВКО "Каселезащита" Советбек Станбеков.

Используя метод прямой закладки взрывчатки непосредственно в лавиносборе, произведен подрыв и спуск снежной массы, в результате чего сошло 2330 куб.м. снега.

В МЧС просят граждан быть бдительными, не выходить в горы при обильном снегопаде и ветреной погоде.

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