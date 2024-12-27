За 11 месяцев текущего года в Казахстане было выявлено более 8 тыс. наркопреступлений, из них почти 2,2 тыс. фактов сбыта. Об этом стало известно на Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

"К уголовной ответственности привлечено более 4 тыс. человек, в т.ч. за сбыт 1083 лица. Пресечены 37 международных и 98 региональных наркоканалов", - говорится в сообщении.

По инициативе прокуратуры в стране проводится акция "Нашақорлыққа жол жоқ", в рамках которой уничтожено более 47 тысяч граффити, возбуждено в четыре раза больше уголовных дел по рекламе и пропаганде наркотиков (с 111 до 426).

Задержаны 36 наркорекламщиков.

Напомним, наркодельцов с метадоном и опием задержали в Мангистауской области.