Более 2 тысяч человек приняли участие в Astana City Marathon

В Астане прошел Astana City Marathon, в котором приняли участие порядка 2300 человек из 18 стран мира, в том числе Кыргызстана, Китая, Нидерландов, Кении, России и Франции.

Astana City Marathon входит в мировую серию марафонов в категории World Athletics Road Race Label.

"Этот марафон был первым в нашей копилке совместно с Федерацией легкой атлетики. Маршрут был построен специально по самым красивым местам и улицам нашей столицы, начиная от EXPO", - сказал рейс-директор марафона Павел Тенцер.

В марафоне были представлены дистанции: 42,195 километра, командная эстафета Ekiden и скандинавская ходьба на 10 километров.

Основную дистанцию марафона в 42 км 195 метров пробежали 73 спортсмена. Первым к финишу пришёл Данияр Ормангали из Талдыкоргана, его время — 2 часа 35 минут 10 секунд.