Более 2 триллионов тенге выплачено пенсий в Казахстане

2 млн 305 тысяч пенсионеров получили выплаты в общей сумме на два триллиона 200 миллиардов 800 миллионов тенге в этом году в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По информации ведомства, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму два триллиона 200 миллиардов 800 миллионов тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 675,2 миллиарда тенге, солидарной пенсии – один триллион 525 миллиардов 600 миллионов тенге.

Также сообщается, что по состоянию на 1 сентября 2023 года пенсионеров насчитывается два миллиона 305 тысяч человек.