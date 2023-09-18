Более 2 триллионов тенге выплачено пенсий в Казахстане
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2 млн 305 тысяч пенсионеров получили выплаты в общей сумме на два триллиона 200 миллиардов 800 миллионов тенге в этом году в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По информации ведомства, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму два триллиона 200 миллиардов 800 миллионов тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 675,2 миллиарда тенге, солидарной пенсии – один триллион 525 миллиардов 600 миллионов тенге.
Также сообщается, что по состоянию на 1 сентября 2023 года пенсионеров насчитывается два миллиона 305 тысяч человек.
"Средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2023 года составил 120 937 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 83 072 тенге, базовой пенсии – 37 865 тенге", - отметили в министерстве.
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